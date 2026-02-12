Voyage pédagogique dans les écosystèmes du Territoire de Belfort

Belfort Territoire de Belfort

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-06 09:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-06

Un arbre, une haie, un bosquet, une forêt, une pelouse sèche comment les reconnaître et quels sont leurs rôles dans les écosystèmes ? Participez à ce nouveau cycle de séances d’initiation à la biodiversité ! Au programme reconnaissances des milieux de notre territoire et les cortèges qui leurs sont associés.

Cycle d’enseignement formant un tout, demande d’assiduité. Il comporte deux journées avec temps d’atelier en salle (au local LPO à Belfort) et sortie terrain dans des milieux différents. Formation gratuite, mais adhésion LPO demandée. Plus d’informations et inscription au 03 84 21 60 83 ou via territoire-de-belfort@lpo.fr (attention, places limitées). .

Belfort 90000 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Voyage pédagogique dans les écosystèmes du Territoire de Belfort

L’événement Voyage pédagogique dans les écosystèmes du Territoire de Belfort Belfort a été mis à jour le 2026-02-12 par BELFORT TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)