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Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin

Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin samedi 15 août 2026.

Ville : 05300 Laragne-Montéglin

Département : Hautes-Alpes

Début : samedi 15 août 2026

Fin : vendredi 21 août 2026

Tarif :

Laragne-Montéglin

Belgian B Paragliding Open 2026

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-21

Date(s) :
2026-08-15

Compétition de parapente Belge. Venez admirer les pilotes dans le ciel des Alpes provençales !
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Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur   info@chabreclub.fr

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English :

Belgian paragliding competition. Come and admire the pilots in the skies over the Provencal Alps!

L’événement Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch

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