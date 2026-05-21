Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin
Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin samedi 15 août 2026.
Laragne-Montéglin
Belgian B Paragliding Open 2026
Laragne-Montéglin Hautes-Alpes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15
fin : 2026-08-21
Date(s) :
2026-08-15
Compétition de parapente Belge. Venez admirer les pilotes dans le ciel des Alpes provençales !
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Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur info@chabreclub.fr
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English :
Belgian paragliding competition. Come and admire the pilots in the skies over the Provencal Alps!
L’événement Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch
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