Laragne-Montéglin

Belgian B Paragliding Open 2026

Laragne-Montéglin Hautes-Alpes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15

fin : 2026-08-21

Date(s) :

2026-08-15

Compétition de parapente Belge. Venez admirer les pilotes dans le ciel des Alpes provençales !

.

Laragne-Montéglin 05300 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur info@chabreclub.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Belgian paragliding competition. Come and admire the pilots in the skies over the Provencal Alps!

L’événement Belgian B Paragliding Open 2026 Laragne-Montéglin a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Sisteron Buëch