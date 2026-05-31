Belia - Eman Hussein Vendredi 2 octobre, 00h00 Glob Théâtre – Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Fin : 2026-10-02T00:00:00+02:00 – 2026-10-02T23:59:00+02:00

Court métrage

Une jeune femme et ses amis rejoignent un atelier de réparation automobile en tant que « Belia » (terme familier égyptien désignant des apprentis) afin d’apprendre le métier auprès des Ustas (maîtres artisans).

Ils observent comment cette relation entre maîtres et apprentis, mêlant travail et vie quotidienne, transforme leur manière d’agir, de se déplacer et d’occuper l’espace.

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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole

en partenariat avec le tnba et le Glob Théâtre

Glob Théâtre – Bordeaux 69 Rue Joséphine, 33000 Bordeaux Bordeaux 33300 Bordeaux Maritime Gironde Nouvelle-Aquitaine

Court métrage

©Eman Hussein