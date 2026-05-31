Belia - Eman Hussein, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
Belia - Eman Hussein, tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine, Bordeaux jeudi 1 octobre 2026.
Belia - Eman Hussein Jeudi 1 octobre, 00h00 tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00
Fin : 2026-10-01T00:00:00+02:00 – 2026-10-01T23:59:00+02:00
Court métrage
Une jeune femme et ses amis rejoignent un atelier de réparation automobile en tant que « Belia » (terme familier égyptien désignant des apprentis) afin d’apprendre le métier auprès des Ustas (maîtres artisans).
Ils observent comment cette relation entre maîtres et apprentis, mêlant travail et vie quotidienne, transforme leur manière d’agir, de se déplacer et d’occuper l’espace.
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Dans le cadre du FAB – Festival International des Arts de Bordeaux Métropole
en partenariat avec le tnba et le Glob Théâtre
tnba – Théâtre national Bordeaux Aquitaine 3 Pl. Pierre Renaudel, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine
Court métrage
©Eman Hussein
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