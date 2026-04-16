Informations pratiques

Boulogne-sur-Mer

Belinda Davids

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

A tribute to Whitney Houston

Informations pratiques

Tarifs dès 27 €

Billeterie https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/belinda-davids-billet/idmanif/637595/idtier/16792413?utm_source=bing&utm_medium=cpc&utm_campaign=co%3AFR+%7C+cpn%3AFR+Ticketmaster+-+EVENTS+%7C+obj%3ASales+%7C+chl%3AGn+%7C+bud%3ATM+%7C+tp%3ATMFR&utm_content=an%3ABELINDA+DAVIDS+%7C+en%3AB

Ouverture des portes 18h .

9 Quai Thurot Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 74 85 77 77

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English :

L’événement Belinda Davids Boulogne-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme Le Boulonnais Côte d’Opale