Bellédotrail 2026 Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Bellédotrail 2026

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

24

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-05-10 08:00:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

La Bellédotrail l’Appel de la Forêt en Lorraine !

Rendez-vous le 10 mai 2026 pour la nouvelle édition de la Bellédotrail, l’évènement qui vous plonge au cœur d’une nature préservée, avec une ambiance que vous n’oublierez pas !

Ce qui fait la réputation de la Bellédotrail, c’est son parcours exceptionnel, couru à 95% en forêt. Laissez le bitume derrière vous et préparez-vous à fouler des sentiers techniques et ludiques qui vous mèneront vers des paysages insoupçonnés.

Que vous soyez un coureur aguerri ou que vous souhaitiez vous initier au plaisir du trail, nous avons la distance parfaite pour vous

– le 31 km pour les traileurs en quête de dénivelé et de performance

– le 21 km le juste équilibre entre défi physique et découverte

– le 11 km idéal pour une première expérience ou une course rapide et dynamique

– la marche un parcours accessible pour profiter du cadre sans la pression du chrono

Départ et arrivée au Centre Michel Bertelle à Blénod-lès-Pont-à-MoussonTout public

24 .

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 28 23 15 42 acob-jeunes@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Bellédotrail: Lorraine’s Call of the Forest!

Join us on May 10, 2026 for the new edition of the Bellédotrail, the event that plunges you into the heart of unspoilt nature, with an atmosphere you won’t forget!

The Bellédotrail is renowned for its exceptional course, 95% of which takes place in the forest. Leave the asphalt behind and get ready to tread technical, fun trails that will take you through unsuspected landscapes.

Whether you’re a seasoned runner or you’d like to try your hand at trail running, we’ve got the perfect distance for you:

31 km: for runners looking for elevation gain and performance

21 km: the right balance between physical challenge and discovery

11 km: ideal for first-timers or fast, dynamic runners

the walk: an accessible route to enjoy the scenery without the pressure of a stopwatch

Start and finish at Centre Michel Bertelle in Blénod-lès-Pont-à-Mousson

L’événement Bellédotrail 2026 Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-18 par OT PONT A MOUSSON