Gala de Catch Salle Olivier Krumbholz Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Gala de Catch

Salle Olivier Krumbholz 2 Place du 8 Mai Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Évènement La Ligue Française de Catch débarque pour sa grande première à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, le samedi 30 mai ! Venez vivre l’adrénaline et les impacts en direct

Préparez vous pour une soirée explosive 6 combats explosifs dont un match féminin et 1 match de championnat

Buvette et restauration sur place

Ouverture des portes à 18h

Billetterie sur HelloAssoTout public

5 .

Salle Olivier Krumbholz 2 Place du 8 Mai Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 34 67 56 liguefrancaisedecatch@gmail.com

English :

Event: The Ligue Française de Catch is coming to Blénod-lès-Pont-à-Mousson for its grand premiere on Saturday, May 30th! Come and experience the adrenalin and impact of live action!

Get ready for an explosive evening: 6 explosive fights, including a women’s match and 1 championship match

Refreshment bar and catering on site

Doors open at 6pm

Tickets on HelloAsso

