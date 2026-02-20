Gala de Catch Salle Olivier Krumbholz Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Gala de Catch Salle Olivier Krumbholz Blénod-lès-Pont-à-Mousson samedi 30 mai 2026.
Gala de Catch
Salle Olivier Krumbholz 2 Place du 8 Mai Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Samedi Samedi 2026-05-30 20:00:00
fin : 2026-05-30
Évènement La Ligue Française de Catch débarque pour sa grande première à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, le samedi 30 mai ! Venez vivre l’adrénaline et les impacts en direct
Préparez vous pour une soirée explosive 6 combats explosifs dont un match féminin et 1 match de championnat
Buvette et restauration sur place
Ouverture des portes à 18h
Billetterie sur HelloAssoTout public
Salle Olivier Krumbholz 2 Place du 8 Mai Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 27 34 67 56 liguefrancaisedecatch@gmail.com
English :
Event: The Ligue Française de Catch is coming to Blénod-lès-Pont-à-Mousson for its grand premiere on Saturday, May 30th! Come and experience the adrenalin and impact of live action!
Get ready for an explosive evening: 6 explosive fights, including a women’s match and 1 championship match
Refreshment bar and catering on site
Doors open at 6pm
Tickets on HelloAsso
