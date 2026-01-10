Musique Masterclass avec Franck Agulhon Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson
Musique Masterclass avec Franck Agulhon Square Jean Jaurès Blénod-lès-Pont-à-Mousson mercredi 3 juin 2026.
Musique Masterclass avec Franck Agulhon
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Début : Mercredi Mercredi 2026-06-03 18:00:00
fin : 2026-06-03 19:00:00
2026-06-03
Masterclass avec Franck Agulhon, invitée Julie Ehrenfeld (danse)
Franck Agulhon, batteur de jazz et pédagogue reconnu, invite une complice pour mener en duo une masterclass ouverte à tous les musiciens et danseurs, qui peuvent y participer ou simplement y assister.
Ce moment est suivi d’un spectacle commenté ouvert à tous.
Square Jean Jaurès Centre culturel Pablo Picasso Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 83 14 38 conservatoire@ccbpam.fr
English :
Masterclass with Franck Agulhon, guest Julie Ehrenfeld (dance)
Franck Agulhon, renowned jazz drummer and teacher, invites an accomplice to lead a duo masterclass open to all musicians and dancers, who can participate or simply attend.
This is followed by a commented performance open to all.
L’événement Musique Masterclass avec Franck Agulhon Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-01-10 par OT PONT A MOUSSON