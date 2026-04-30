Fête de la ferme et du terroir Rue du Saule Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Blénod-lès-Pont-à-Mousson

Fête de la ferme et du terroir

Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-06-07 10:00:00

fin : 2026-06-07 17:00:00

Date(s) :

2026-06-07

Fête de la ferme et du terroir

Découvrez la troisième édition de la fête de la ferme et du terroir au centre Michel-Bertelle à Blénod-lès-Pont-à-Mousson, de 10h à 17h le dimanche 7 juin.

Exposition avicole, marché campagnard, animationsTout public

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Rue du Saule Centre Michel Bertelle Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 80 43 00

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English :

Fête de la ferme et du terroir

Discover the third edition of the Fête de la ferme et du terroir at the Centre Michel-Bertelle in Blénod-lès-Pont-à-Mousson, from 10am to 5pm on Sunday June 7.

Poultry exhibition, country market, entertainment

L’événement Fête de la ferme et du terroir Blénod-lès-Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-04-30 par OT PONT A MOUSSON