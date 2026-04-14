La fête du vélo à Pont a Mousson, Mairie de Blénod les Pont a mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson

La fête du vélo à Pont a Mousson Samedi 23 mai, 14h00 Mairie de Blénod les Pont a mousson Meurthe-et-Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T14:00:00+02:00 – 2026-05-23T17:00:00+02:00

La « fête du vélo à Pont a Mousson » est une randonnée festive à travers de l’agglomération de Pont a Mousson

Vous pouvez venir en famille, en club ou individuellement pour grossir les rangs des pratiquants du vélo de tous les jours et découvrir certains aménagements cyclables pour circuler en toute sécurité telle la Voie Verte et ceci dans une ambiance bonne enfant.

Le rendez-vous sera à14h sur le parking de la mairie de Blénod de Pont a Mousson pour une promenade tranquille de 13 kilomètres sans dénivelé dans le but de faire découvrir les aménagements cyclables dans l’agglomération.

C’est une promenade conviviale, sans esprit de compétition destinée avant tout aux usages au quotidien de la bicyclette en ville pour des participants de 1 à 83 ans.

Les participants sont invités à décorer leur vélo et à venir en tenues folkloriques

Le pot de l’amitié sera servi après la randonnée et les plus jeunes seront récompensés par des coupes et médailles.

Mairie de Blénod les Pont a mousson 220 ter avenue Victor Claude Blenod les Pont a mousson Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est

PAM A VELO et le C.O.Blénod Cyclotourisme invitent tous les amateurs de vélo urbain et sportif à une véloparade urbaine et festive à travers l’agglomération de Pont a Mousson