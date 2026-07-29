Belle(s) de scène, cabaret de La Sirène à barbe x Olivier Dubois au Carreau du Temple Le Carreau du Temple Paris

Informations pratiques

Création 2026 au Carreau du Temple

L’extravagance des créatures dieppoises de La Sirène à Barbe rencontre l’irrévérence du chorégraphe Olivier Dubois, pour créer un cabaret expérimental, où danse contemporaine et burlesque se mélangent avec audace.

En 2021, Nicolas Bellenchombre ouvrait les portes du cabaret de La Sirène à Barbe à Dieppe, faisant souffler un vent de liberté queer sur la côte normande. Leurs spectacles joyeux et décalés, font s’entremêler drag, music-hall, chant, danse et performances burlesques, dans une ambiance inclusive et populaire. En 2025, ils faisaient rayonner leur joie de vivre lors du Festival Everybody.

Armés de leurs strass, paillettes et d’un sens de l’humour décapant, ils reviennent au Carreau du Temple pour dévoiler une collaboration inédite avec le chorégraphe Olivier Dubois. Cet acteur majeur de la scène contemporaine française, aux chorégraphies magnétiques et millimétrées, compte bien y distiller ses réflexions sur la dimension politique du corps, qu’il voit comme un lieu d’engagement, de tension et de résistance. De la friction de ces deux univers, naît un cabaret hybride, laboratoire de nouvelles formes artistiques.

Dans le cadre de la Saison Cabaret lancée par le ministère de la Culture du 16 septembre au 18 décembre 2026 dans toute la France

Atelier Cabaret avec Maxime Sartori, alias Sweety Bonbon Mercredi 9 décembre 2026 de 18h30 à 21h30 / Salle de spectacle

Adultes

Billet atelier + spectacle : 22€ à 32€ (22€ avec la Carte Carreau)

Réservez en cliquant ici !

La Sirène à Barbe et le chorégraphe Olivier Dubois s’emparent du plateau pour un cabaret hybride et explosif, quelque part entre strass, burlesque et réflexions politique sur les corps !

Le vendredi 18 décembre 2026

de 19h30 à 21h30

Le jeudi 17 décembre 2026

de 19h30 à 21h30

Le mercredi 16 décembre 2026

de 19h30 à 21h30

Le mardi 15 décembre 2026

de 14h30 à 16h30

Le dimanche 13 décembre 2026

de 15h00 à 17h00

Le samedi 12 décembre 2026

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 11 décembre 2026

de 19h30 à 21h30

payant

De 11 à 22 euros.

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-12-11T20:30:00+01:00

fin : 2026-12-18T22:30:00+01:00

Date(s) : 2026-12-11T19:30:00+02:00_2026-12-11T21:30:00+02:00;2026-12-12T19:30:00+02:00_2026-12-12T21:30:00+02:00;2026-12-13T15:00:00+02:00_2026-12-13T17:00:00+02:00;2026-12-15T14:30:00+02:00_2026-12-15T16:30:00+02:00;2026-12-16T19:30:00+02:00_2026-12-16T21:30:00+02:00;2026-12-17T19:30:00+02:00_2026-12-17T21:30:00+02:00;2026-12-18T19:30:00+02:00_2026-12-18T21:30:00+02:00

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

https://weez.li/2L3BIUTD +33183819330 accueil@carreaudutemple.org https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple https://www.facebook.com/LeCarreauDuTemple



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