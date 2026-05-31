Belles et fragiles collections d’Histoire naturelle, Muséum d’Histoire naturelle de Nice, Nice

Belles et fragiles collections d’Histoire naturelle 19 et 20 septembre Muséum d’Histoire naturelle de Nice Alpes-Maritimes

La visite dure 25 minutes avec un départ toutes les demi-heures entre 9h et 12h et 14h et 17h.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Les collections d’Histoire naturelle sont à l’image de la nature : belles et diversifiées. Mais cette diversité rend aussi plus délicate la conservation de ces collections. Nous vous invitons dans les coulisses du Muséum pour découvrir le travail de conservation de ce fragile patrimoine naturel, scientifique et culturel.

Muséum d’Histoire naturelle de Nice 60 Boulevard Risso, 06300 Nice, France Nice 06300 Carabacel Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur +33497134680 https://www.nice.fr/lieux/museum-dhistoire-naturelle [{« type »: « link », « value »: « https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fbilletterie-museesnice.tickeasy.com%2Ffr-FR%2Fproduit%3Fsite%3D2316454614640400055%26famille%3D2316558673500400049&data=05%7C02%7Cpaul.thoisy%40ville-nice.fr%7C62fd543760ec4d6ceb9608debb2b88ed%7Cd3542550393b4dc4b8db962054fbb1fe%7C0%7C0%7C639153992808536799%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJFbXB0eU1hcGkiOnRydWUsIlYiOiIwLjAuMDAwMCIsIlAiOiJXaW4zMiIsIkFOIjoiTWFpbCIsIldUIjoyfQ%3D%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=0yOAkvYn37ivY3N4hbus9UeFIUNL7Me3o%2FjV7GYB3FQ%3D&reserved=0 »}] La région de Nice, située à la rencontre des Alpes et de la Méditerranée, entre l’Europe et l’Afrique, constitue un carrefour biologique d’une importance capitale pour l’étude de la faune et de la flore mondiales. Bus, Tram, parking à proximité

Les collections d’Histoire naturelle sont à l’image de la nature : belles et diversifiées. Mais cette diversité rend aussi plus délicate la conservation de ces collections. Nous vous invitons dans du…

Muséum d’Histoire naturelle de Nice