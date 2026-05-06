Belles sonorités des Pays Bas Langres
lundi 13 juillet 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Belles sonorités des Pays Bas
Cour du cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13
Date(s) :
2026-07-13
Tout public
L’harmonie EMM des Pays-Bas vous présente un concert pétillant composé de tubes pop et d’œuvres classiques légères. Profitez d’un voyage musical plein d’énergie, de reconnaissance et de sons chaleureux durant ce concert festif donné par l’harmonie et le groupe de percussions. .
Cour du cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Belles sonorités des Pays Bas Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres
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