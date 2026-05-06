Informations pratiques

Langres

Belles sonorités des Pays Bas

Cour du cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Tout public

L’harmonie EMM des Pays-Bas vous présente un concert pétillant composé de tubes pop et d’œuvres classiques légères. Profitez d’un voyage musical plein d’énergie, de reconnaissance et de sons chaleureux durant ce concert festif donné par l’harmonie et le groupe de percussions. .

Cour du cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Belles sonorités des Pays Bas Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres