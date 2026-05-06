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AGENDA · Langres

Belles sonorités des Pays Bas Langres

lundi 13 juillet 2026 · Langres

Informations pratiques

Début
lundi 13 juillet 2026
Fin
lundi 13 juillet 2026
Adresse
Cour du cloître de la Cathédrale
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Belles sonorités des Pays Bas

Cour du cloître de la Cathédrale Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13
fin : 2026-07-13

Date(s) :
2026-07-13

Tout public
L’harmonie EMM des Pays-Bas vous présente un concert pétillant composé de tubes pop et d’œuvres classiques légères. Profitez d’un voyage musical plein d’énergie, de reconnaissance et de sons chaleureux durant ce concert festif donné par l’harmonie et le groupe de percussions.   .

Cour du cloître de la Cathédrale Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Belles sonorités des Pays Bas Langres a été mis à jour le 2026-06-22 par Antenne du Pays de Langres

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