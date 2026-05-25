Belleville Danse – 2026 Pavillon Carré de Baudouin Paris

La compagnie La Halte Garderie – Johan Amselem vous invite au final festif de la Saison 4 de Belleville Danse, un projet artistique intergénérationnel mêlant danse, transmission et rencontre entre générations.

Depuis plusieurs mois, seniors, enfants, habitant·es et artistes se retrouvent autour d’ateliers de danse contemporaine, hip-hop, salsa/bachata et danse signe afin de préparer ensemble cette grande journée participative.

Pensé comme un moment de convivialité et de célébration collective, Belleville Danse met à l’honneur la rencontre entre les générations, la découverte de différents styles chorégraphiques et musicaux ainsi que le plaisir de danser ensemble dans l’espace public. Danse contemporaine, hip-hop, salsa/bachata et danse signe se croisent tout au long du projet, permettant aux participant·es de découvrir de nouvelles pratiques artistiques, de sortir de leurs habitudes et de partager un moment commun à travers le mouvement.

Le projet permet notamment aux seniors de découvrir des univers chorégraphiques contemporains et urbains qu’ils ne connaissent pas toujours, tandis que les plus jeunes découvrent les danses à deux, les danses collectives et la rencontre avec d’autres générations à travers des pratiques inclusives et participatives.

Au programme du samedi 27 juin 2026 :

• Démonstrations & initiations participatives de 15h à 17h (30 minutes par style de danse)

• Concert live du Rebelote Klezmer dirigé par Charles Rappoport – Musique Ensemble 20 de 17h à 18h

• DJ set de DJ GIGI DANSLANUIT de 18h à 19h

Des ateliers préparatoires gratuits, ouverts à toutes et tous sur inscription, sont proposés en amont chaque mercredi de 14h30 à 16h30 :

• Club seniors Ménilmontant (Paris 20) — 6 mai, 20 mai, 3 juin, 17 juin

• Club seniors Présentation (Paris 11) — 13 mai, 27 mai, 10 juin

• Pavillon Carré de Baudouin — 24 juin

Ces ateliers permettent d’entrer progressivement dans la danse, de rencontrer les participant·es et de gagner en aisance pour le jour du bal.

Inscription : communication@lahaltegarderie.com

Événement gratuit, participatif, intergénérationnel et ouvert à tous.

Action financée par la Région Île-de-France. Avec le soutien financier de la commission culture de la Mairie du 20e et de la Commission des financeurs.

Belleville Danse est un bal chorégraphié intergénérationnel, participatif et gratuit réunissant seniors, enfants, habitant·es et artistes autour de la danse, de la musique et du partage.

Le samedi 27 juin 2026

de 15h00 à 19h00

gratuit

Inscrivez-vous aux ateliers préparatoires gratuits et rejoignez l’aventure avant le final festif !

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-27T18:00:00+02:00

fin : 2026-06-27T22:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-27T15:00:00+02:00_2026-06-27T19:00:00+02:00

Pavillon Carré de Baudouin 121 rue de Ménilmontant 75020 Dans le parcParis

communication@lahaltegarderie.com https://www.facebook.com/CieLHG?locale=fr_FR https://www.facebook.com/CieLHG?locale=fr_FR



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