Belmondo X Belmondo, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Belmondo X Belmondo Mardi 8 décembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00

Jazz

En jazz, comme au cinéma, des noms comme Ennio Morricone, Paul Misraki, Georges Delerue ou Chet Baker résonnent comme la promesse de mélodies inoubliables. Des thèmes célèbres dont les frères Belmondo font des standards, pour nourrir un peu plus leurs improvisations, rassemblant fans de jazz et cinéphiles dans un même concert !



En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699418-belmondo-x-belmondo »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-belmondo-x-belmondo-85461 »}]

Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop