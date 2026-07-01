Belmondo X Belmondo, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux
mardi 8 décembre 2026 · Auditorium de Bordeaux · Bordeaux
Informations pratiques
Belmondo X Belmondo Mardi 8 décembre, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-08T20:00:00+01:00 – 2026-12-08T21:30:00+01:00
Jazz
En jazz, comme au cinéma, des noms comme Ennio Morricone, Paul Misraki, Georges Delerue ou Chet Baker résonnent comme la promesse de mélodies inoubliables. Des thèmes célèbres dont les frères Belmondo font des standards, pour nourrir un peu plus leurs improvisations, rassemblant fans de jazz et cinéphiles dans un même concert !
Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/699418-belmondo-x-belmondo »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/jazz-pop-musique-du-monde-belmondo-x-belmondo-85461 »}]
Une programmation Opéra National de Bordeaux Jazz pop
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- LE PORTEUR D’HISTOIRE THEATRE DES SALINIERES Bordeaux 2 juillet 2026
- LA GUERRE DES SEXES AURA-T-ELLE LIEU THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- AMANT MALGRE LUI THEATRE DES CHARTRONS Bordeaux 3 juillet 2026
- Les rendez-vous des 1000 premiers jours dans les parcs de la Bastide, Jardin botanique de Bordeaux, Bordeaux 3 juillet 2026
- TINY LAB Micro-habitats écologiques, Maison écocitoyenne, Bordeaux 3 juillet 2026