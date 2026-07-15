Ben l’Oncle Soul Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Ben l’Oncle Soul

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

25

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06 20:00:00

fin : 2026-11-06 22:00:00

Date(s) :

2026-11-06

C’est l’histoire d’un gars de Tours dingue de musique, qui en 2010 enchante la France entière à grands coups de soul millésimée.

Son premier album, Ben l’Oncle Soul (2010), porté par le tube Soulman, est certifié triple disque de platine en treize mois. Ce succès lui vaut la Victoire de la révélation scène aux Victoires de la musique 2011, ainsi que le Globe de Cristal de l’interprète masculin la même année.

Avec son nouvel album “Sad Generation” et avec un tandem de producteurs multi-instrumentistes en or, Ben grave un nouveau chapitre audacieux, palpitant et doté d’une solide cohérence, celle d’un tout jeune quarantenaire prêt à franchir les portes que sa maturité artistique ouvre devant lui.

Placement libre assis.Tout public

25 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

This is the story of a guy from Tours who’s crazy about music, and who, in 2010, captivated all of France with his soulful hits.

His debut album, *Ben l’Oncle Soul* (2010), driven by the hit single “Soulman,” went triple platinum in just thirteen months. This success earned him the “Best New Artist” award at the 2011 Victoires de la Musique, as well as the Globe de Cristal for Best Male Artist that same year.

With his new album *Sad Generation* and a golden duo of multi-instrumentalist producers, Ben is writing a bold, thrilling new chapter marked by strong coherence—that of a man in his early forties ready to step through the doors that his artistic maturity has opened before him.

Unreserved seating.

L’événement Ben l’Oncle Soul Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-15 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH