BEN L’ONCLE SOUL SALLE NOUGARO Toulouse
mercredi 14 octobre 2026 · SALLE NOUGARO · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
BEN L’ONCLE SOUL
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 24.8 – 24.8 – EUR
24.8
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-14 20:30:00
fin : 2026-10-15 22:00:00
Date(s) :
2026-10-14
Révélé au grand public par son album éponyme devenu culte, Ben l’Oncle Soul n’a cessé depuis de faire vibrer sa voix unique sur les scènes du monde entier.
Il revient avec son huitième album, Sad Generation , un disque intense où la soul dialogue avec le blues, le folk et un funk psychédélique aux accents vintage, porté par une production résolument moderne. Il y livre des récits personnels, entre amours, résilience et recherche identitaire, avec une authenticité désarmante.
Sur scène, Ben est dans son élément. Sa voix chaude, son groove naturel et son sens du récit embarquent le public dans un concert généreux, dansant et profondément feel good. Entouré de ses musiciens de toujours, il ouvre un nouveau chapitre audacieux et palpitant d’un artiste arrivé à pleine maturité. 24.8 .
SALLE NOUGARO 20 Chemin de Garric Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Having burst onto the mainstream scene with his self-titled album—which has since achieved cult status—Ben Oncle Soul has continued ever since to thrill audiences around the world with his unique voice.
L’événement BEN L’ONCLE SOUL Toulouse a été mis à jour le 2026-08-10 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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