Bénabar Fontenay-le-Comte
samedi 13 février 2027 · Fontenay-le-Comte
Informations pratiques
Fontenay-le-Comte
Bénabar
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 33 – 33 – 33 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-13 20:30:00
fin : 2027-02-13 22:30:00
Date(s) :
2027-02-13
Chanson
Bénabar revient !
Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.
Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2e single Reste t il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le
ton d’un album à la fois intime et festif.
2025 marquera aussi les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner .
Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.
Durée 2h I Tout public
Placement libre assis
Tarif A
Plein tarif (hors abonnement) 38€
Tarif partenaires (hors abonnement) 34€
Tarif réduit (hors abonnement) 28€
Abonnés tout public 33€
Abonnés tarif réduit 26€ .
70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr
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English :
L’événement Bénabar Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin
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