Informations pratiques

Fontenay-le-Comte

Bénabar

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte Vendée

Tarif : 33 – 33 – 33 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-13 20:30:00

fin : 2027-02-13 22:30:00

Date(s) :

2027-02-13

Chanson

Bénabar revient !

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2e single Reste t il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le

ton d’un album à la fois intime et festif.

2025 marquera aussi les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner .

Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

Durée 2h I Tout public

Placement libre assis

Tarif A

Plein tarif (hors abonnement) 38€

Tarif partenaires (hors abonnement) 34€

Tarif réduit (hors abonnement) 28€

Abonnés tout public 33€

Abonnés tarif réduit 26€ .

70 Avenue de la Gare Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 00 05 00 ecc.r.cassin@ville-fontenaylecomte.fr

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English :

L’événement Bénabar Fontenay-le-Comte a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Vendée Marais Poitevin