Bénabar, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Bénabar Vendredi 5 mars 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 37€ ; Cat. Or : 51€ ; Cat. 1 : 43€ / 40€ ; Cat. 2 : 40€ / 37€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Fin : 2027-03-05T20:30:00+01:00 – 2027-03-05T22:00:00+01:00

Bénabar revient ! Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent, inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le deuxième single Reste‑t‑il du bonheur, un duo avec Pascal Obispo où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif. 2025 marquera aussi les 20 ans de « Reprise des négociations », album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner. Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/170/le_pin_galant/benabar »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française. Bénabar Concert

Yann Morrison