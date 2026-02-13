BÉNABAR – Tournée 2026, Versailles Palais des Congrès, Versailles

BÉNABAR – Tournée 2026 Vendredi 11 décembre, 20h30 Versailles Palais des Congrès Yvelines

Bénabar revient !

Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

2025 marque les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable « Le dîner ». Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité.

Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux « Elles dansent », inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2ᵉ single « Reste‑t‑il du bonheur », un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif.

