Benhammou Aerts Marchioni Trio Le Melville Paris
Benhammou Aerts Marchioni Trio Le Melville Paris mercredi 22 juillet 2026.
L’art du trio ! Dans la plus pure tradition des trios be bop des années 60 avec au répertoire des thèmes originaux mais aussi de grands standards des Broadway song book ! Classe, finesse, et swing pour ce New trio composé par la rythmique européenne (Philippe Arts et Mourad Benhammou) du grand » Cyrus Chestnut » un autre passeur de la jazz tradition…
Et aux côtés d’Oscar Marchioni, musicien exceptionnel aux compositions très inspirées, avec la classe et le swing à l’italienne…
A découvrir de toute urgence
Mourad Benhammou : batterie
Oscar Marchioni : piano
Philippe Aerts : contrebasse
Un trio de choc dans la tradition du be bop ! Philippe Arts, Mourad Benhammou et Oscar Marchioni pour un mélange de thèmes originaux et de grands classiques du Broadway song book.
Le mercredi 22 juillet 2026
de 20h30 à 23h00
payant
10 euros.
Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-22T23:30:00+02:00
fin : 2026-07-23T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-22T20:30:00+02:00_2026-07-22T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=5632
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