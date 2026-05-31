Benhammou Aerts Marchioni Trio Le Melville Paris

L’art du trio ! Dans la plus pure tradition des trios be bop des années 60 avec au répertoire des thèmes originaux mais aussi de grands standards des Broadway song book ! Classe, finesse, et swing pour ce New trio composé par la rythmique européenne (Philippe Arts et Mourad Benhammou) du grand » Cyrus Chestnut » un autre passeur de la jazz tradition…

Et aux côtés d’Oscar Marchioni, musicien exceptionnel aux compositions très inspirées, avec la classe et le swing à l’italienne…

A découvrir de toute urgence

Mourad Benhammou : batterie

Oscar Marchioni : piano

Philippe Aerts : contrebasse

Un trio de choc dans la tradition du be bop ! Philippe Arts, Mourad Benhammou et Oscar Marchioni pour un mélange de thèmes originaux et de grands classiques du Broadway song book.

Le mercredi 22 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-22T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-23T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-22T20:30:00+02:00_2026-07-22T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=5632



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