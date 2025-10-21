Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Benjamin Biolay Micropolis Besançon

Benjamin Biolay Micropolis Besançon mardi 8 décembre 2026.

Benjamin Biolay

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08

Date(s) :
2026-12-08

Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique   .

Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

English : Benjamin Biolay

German : Benjamin Biolay

Italiano :

Espanol :

L’événement Benjamin Biolay Besançon a été mis à jour le 2025-10-21 par DOUBS TOURISME