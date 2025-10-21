Benjamin Biolay Micropolis Besançon
Benjamin Biolay Micropolis Besançon mardi 8 décembre 2026.
Benjamin Biolay
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon Doubs
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08
Date(s) :
2026-12-08
Après une tournée des théâtres sold out qui démarre cet automne, Benjamin Biolay sera en tournée dans toute la France et en Zénith avec son nouvel album “Le Disque Bleu”, déjà encensé par la critique .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
English : Benjamin Biolay
German : Benjamin Biolay
Italiano :
Espanol :
L’événement Benjamin Biolay Besançon a été mis à jour le 2025-10-21 par DOUBS TOURISME