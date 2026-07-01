Benjamin Biolay – Tournée électrique, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Benjamin Biolay – Tournée électrique Samedi 14 novembre, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 46€ ; Cat. Or : 60€ ; Cat. 1 : 52€ / 49€ ; Cat. 2 : 49€ / 46€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00

Fin : 2026-11-14T20:00:00+01:00 – 2026-11-14T21:30:00+01:00

Accueilli la saison dernière avec sa tournée acoustique, Benjamin Biolay revient en électrique ! Des chansons à redécouvrir cette année dans une mise en scène très différente. De quoi ravir tous les fans de cet artiste généreux !

L’auteur-compositeur-interprète, musicien et producteur, considéré comme l’un des artistes les plus influents et respectés de la scène musicale française par son style unique mélangeant pop, rock et chanson française, revient dans une nouvelle version de « Disque bleu ».

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/113/le_pin_galant/benjamin_biolay »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Accueilli la saison dernière avec sa tournée acoustique, Benjamin Biolay revient en électrique ! Benjamin Biolay Concert