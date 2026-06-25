Limoges

Benjamin Bobenrieth & Bastien Ribot Festival Éclats d’Émail 2026

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 14:30:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Benjamin Bobenrieth est un peu sur ses terres en Limousin. Après avoir enregistré deux magnifiques albums pour le Label LABORIE Jazz ( Travels en 2018 et Nahia’s Soul en 2022), il est aussi bien connu de la scène du Festival à laquelle il a participé plusieurs fois dans des formations allant du Duo au Quintet. Il nous fait le grand plaisir de revenir avec Django Viatge , projet porté avec le violoniste Bastien Ribot, un quintet de musiciens toulousains réunis autour de leur amour de la musique de Django Reinhardt, et plus particulièrement, du répertoire électrique de Django.

Placement libre .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 77 98 46 contact@eclatsdemail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Benjamin Bobenrieth & Bastien Ribot Festival Éclats d’Émail 2026

L’événement Benjamin Bobenrieth & Bastien Ribot Festival Éclats d’Émail 2026 Limoges a été mis à jour le 2026-06-25 par OT Limoges Métropole