Informations pratiques

Limoges

Observation de l’éclipse partielle Limoges

Stade du Puy Las Rodas Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

La Société d’Astronomie Populaire de Limoges vous invite à vivre un moment astronomique exceptionnel une éclipse partielle de Soleil visible depuis notre région. Pour profiter de ce phénomène en toute sécurité, nous organisons une séance d’observation publique. Venez découvrir comment la Lune vient progressivement masquer le Soleil, un spectacle céleste rare qui ne manquera pas de susciter l’émerveillement des petits et des grands.

Des lunettes de protection spéciales éclipses seront offertes à chaque participant (dans la limite des stocks disponibles, et sur présentation de votre billet gratuit) pour vous permettre d’admirer le phénomène en toute tranquillité. .

Stade du Puy Las Rodas Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

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English : Observation de l’éclipse partielle Limoges

L’événement Observation de l’éclipse partielle Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-31 par OT Limoges Métropole