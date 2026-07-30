Informations pratiques

Limoges

Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse

Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 19:00:00

fin : 2026-08-12 21:00:00

Date(s) :

2026-08-12

Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse ! Une soirée pleine de surprises vous attend où vous êtes également invité à amener un aliment vous faisant penser au cosmos pour partager ensemble un buffet aussi lunaire que réjouissant !

19h00 Interview lunaire portrait décalé de l’artiste Marianne Vieulès

19h27 Début de l’éclipse partielle

20h22 Maximum d’occultation 20h22

21h06 Coucher du Soleil 21h06

21h14 Fin de l’éclipse partielle 21h14

Où trouver ses lunettes ? Chez les opticiens, les boutiques d’astronomie spécialisées, les magazines scientifiques ou les pharmacies. Rendez-vous à 18h45 au Jardin de l’Evêché, tout au bout de l’allée en face du Musée des Beaux-Arts (côté terrasses) Muni d’une paire de lunettes. .

Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse

L’événement Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin