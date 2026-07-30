Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse Limoges
mercredi 12 août 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse
Place de l’Évêché Limoges Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 19:00:00
fin : 2026-08-12 21:00:00
Date(s) :
2026-08-12
Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse ! Une soirée pleine de surprises vous attend où vous êtes également invité à amener un aliment vous faisant penser au cosmos pour partager ensemble un buffet aussi lunaire que réjouissant !
19h00 Interview lunaire portrait décalé de l’artiste Marianne Vieulès
19h27 Début de l’éclipse partielle
20h22 Maximum d’occultation 20h22
21h06 Coucher du Soleil 21h06
21h14 Fin de l’éclipse partielle 21h14
Où trouver ses lunettes ? Chez les opticiens, les boutiques d’astronomie spécialisées, les magazines scientifiques ou les pharmacies. Rendez-vous à 18h45 au Jardin de l’Evêché, tout au bout de l’allée en face du Musée des Beaux-Arts (côté terrasses) Muni d’une paire de lunettes. .
Place de l’Évêché Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
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English : Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse
L’événement Rencontre avec Marianne Vieulès et observation de l’éclipse Limoges a été mis à jour le 2026-07-24 par Terres de Limousin
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