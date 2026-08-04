Les Saynètes Théâtre Limoges Foyer du Sabl’arts Limoges

Informations pratiques

Limoges

Les Saynètes Théâtre Limoges

Foyer du Sabl’arts 33 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :

2026-08-12

L’EVS Accorderie fait venir la troupe du Parpaing au foyer du Sabl’Art à côté du terrain de pétanque.

Pour découvrir le théâtre de rue avec Les Saynètes . .

Foyer du Sabl’arts 33 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 97 01

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English : Les Saynètes Théâtre Limoges

L’événement Les Saynètes Théâtre Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole