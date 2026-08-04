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Les Saynètes Théâtre Limoges Foyer du Sabl’arts Limoges

mercredi 12 août 2026 · Foyer du Sabl'arts · Limoges

Les Saynètes Théâtre Limoges Foyer du Sabl’arts Limoges

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Foyer du Sabl'arts
Adresse
33 Rue de Feytiat
Ville
87000 Limoges
Département
Haute-Vienne
Tarif

Limoges

Les Saynètes Théâtre Limoges

Foyer du Sabl’arts 33 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12 20:00:00

Date(s) :
2026-08-12

L’EVS Accorderie fait venir la troupe du Parpaing au foyer du Sabl’Art à côté du terrain de pétanque.
Pour découvrir le théâtre de rue avec Les Saynètes .   .

Foyer du Sabl’arts 33 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 87 19 97 01 

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English : Les Saynètes Théâtre Limoges

L’événement Les Saynètes Théâtre Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Limoges Métropole

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