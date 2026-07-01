Benjamin Millepied – Barbara, Du bout des lèvres, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Benjamin Millepied – Barbara, Du bout des lèvres Samedi 9 janvier 2027, 20h00 Le Pin Galant Gironde

Privilège : 46€ ; Cat. Or : 60€ ; Cat. 1 : 52€ / 49€ ; Cat. 2 : 49€ / 46€ ; Accès Culture : 15€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:30:00+01:00

Fin : 2027-01-09T20:00:00+01:00 – 2027-01-09T21:30:00+01:00

« Barbara, Du bout des lèvres » est une nouvelle création chorégraphique de Benjamin Millepied. Marqué dès l’enfance par l’univers de la chanteuse Barbara, il puise dans cette mémoire intime un élan de danse nourri par les mélodies puissantes et les mots ciselés de l’artiste. Les chansons, à la fois intimes et universelles, deviennent la source même du mouvement.»

Dans un espace épuré et lumineux, les danseurs incarnent une palette d’émotions qui traversent l’œuvre de la chanteuse, de la nostalgie à la passion, de la douceur à la tragédie. Une diversité de générations et de présences féminines résonne comme un écho poétique à Barbara elle-même, dont les chansons embrassent tout le spectre de l’existence : la jeunesse, l’âge mûr, la mémoire, la perte et l’amour qui traversent une vie entière.

La danse se déploie au rythme des mélodies et des mots, transformant la scène en un lieu plein de vie, joyeux et vibrant.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/151/le_pin_galant/benjamin_millepied »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

« Barbara, Du bout des lèvres » est une nouvelle création chorégraphique de Benjamin Millepied. Barbara Danse

Benjamin Millepied