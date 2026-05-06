BENJAMIN VIAUD / Danses pour le Temps Présent Eglise Saint Louis en l’Ile Paris

Musique et Danse

La réouverture de Notre-Dame de Paris en 2024 appelait une célébration à la hauteur de l’événement. Cette symphonie chorégraphique en prolonge l’éclat à travers une suite de danses anciennes réinventées, traversées par un kaléidoscope d’influences mêlant minimalisme, pop et électro, mais aussi résonances grégoriennes, baroques et romantiques. Tantôt tourbillonnantes ou méditatives, rythmées ou mélancoliques, majestueuses ou espiègles, ces Danses pour le Temps Présent offrent un prolongement lumineux à la dramatique symphonie Notre-Dame Résurrection, créée sur le grand orgue de Saint-Louis-en-l’Île lors de la Nuit Blanche 2024.

Organiste et compositeur, Benjamin Viaud imagine depuis plus de dix ans des programmes originaux pour Nuit Blanche. De Philip Glass à Astor Piazzolla, des musiques de films d’Ennio Morricone ou Georges Delerue à ses propres compositions, il explore un répertoire éclectique afin de l’ouvrir à un public toujours plus curieux.

En partenariat avec l’Association des Grandes Orgues de Saint-Louis en l’Ile.

Création d’une suite de danses pour orgue entre musique minimaliste et baroque

Le samedi 06 juin 2026

de 20h00 à 23h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T23:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T20:00:00+02:00_2026-06-06T23:00:00+02:00

Eglise Saint Louis en l’Ile 19bis Rue Saint-Louis en l’Île 75004 Paris



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