Benzaquine 4tet Le Melville Paris

Pianiste et arrangeure aguerrie, rompue aux grandes scènes du théâtre musical comme aux clubs de jazz les plus exigeants, Valérie Benzaquine présente son quartet avec un répertoire de standards revisités à sa façon et des originaux arrangés par ses soins. Du swing, de l’impro, et aucune concession.

Autour d’elle, trois musiciennes redoutables. Au saxophone, Shekinah Rodz, américaine d’origine portoricaine, incandescente et inspirée, déploie la musique comme autant de territoires à conquérir. À la batterie, Julie Saury, fille du clarinettiste Maxim Saury, a forgé sa réputation sur les scènes françaises et internationales auprès des plus grands et son swing fait depuis longtemps l’unanimité. À la contrebasse, Antonella Mazza, première femme à s’imposer dans la contrebasse de jazz en Italie, primée au Roccella Jazz Festival aux côtés du Michael Brecker Quartet, pose les fondations avec une autorité tranquille.

Quatre musiciennes au sommet de leur art. Une soirée à ne pas manquer.

Valérie Benzaquine : piano

Elisabeth Keledjian : batterie

Antonella Mazza : contrebasse

Shekinah Rodz : sax

Valérie Benzaquine et son quartet de talent offrent des standards revisités et des originaux électriques. Avec des musiciennes exceptionnelles, c’est une soirée jazz explosive à ne pas manquer !

Le samedi 17 octobre 2026

de 21h00 à 23h30

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-18T00:00:00+02:00

fin : 2026-10-18T02:30:00+02:00

Date(s) : 2026-10-17T21:00:00+02:00_2026-10-17T23:30:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6185



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