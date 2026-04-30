Bercy encore Bercy encore Paris
Bercy encore Bercy encore Paris jeudi 30 avril 2026.
La Javelle : réouverture de la guinguette festive et inclusive jusqu’à mi-septembre
Le Plant B : une ressourcerie dédiée aux jardiniers urbains
City Bzzz : un rucher urbain et des actions de sensibilisation à la biodiversité
Pépins Production : une pépinière de quartier et des projets d’agriculture urbaine
Flying Fab Lab : un atelier de réemploi et de fabrication collaborative
DM COMPOST : une solution de compostage de proximité
Interface Formation : des parcours d’insertion professionnelle par les chantiers verts
Sportfield : terrain de padel
Nouvelle saison pour Bercy Encore ! Venez profiter d’une programmation évolutive et participative : concerts, bal populaire, jardinage urbain, compost, fablab, insertion professionnelle, verger partagé, recyclage, ateliers citoyens…
Du jeudi 30 avril 2026 au mardi 31 octobre 2028 :
gratuit Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-30T02:00:00+02:00
fin : 2028-11-01T00:59:59+01:00
Date(s) :
Bercy encore 7, boulevard Poniatowski 75012 Paris
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- Stage d’arts plastiques spécial ados association Arzazou PARIS 14 – PARIS 23 juin 2026
- Café-débat : maternités SOR Paris 23 juin 2026