Bercy encore Bercy encore Paris

La Javelle : réouverture de la guinguette festive et inclusive jusqu’à mi-septembre

Le Plant B : une ressourcerie dédiée aux jardiniers urbains

City Bzzz : un rucher urbain et des actions de sensibilisation à la biodiversité

Pépins Production : une pépinière de quartier et des projets d’agriculture urbaine

Flying Fab Lab : un atelier de réemploi et de fabrication collaborative

DM COMPOST : une solution de compostage de proximité

Interface Formation : des parcours d’insertion professionnelle par les chantiers verts

Sportfield : terrain de padel

Nouvelle saison pour Bercy Encore ! Venez profiter d’une programmation évolutive et participative : concerts, bal populaire, jardinage urbain, compost, fablab, insertion professionnelle, verger partagé, recyclage, ateliers citoyens…

Du jeudi 30 avril 2026 au mardi 31 octobre 2028 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-30T02:00:00+02:00

fin : 2028-11-01T00:59:59+01:00

Date(s) :

Bercy encore 7, boulevard Poniatowski 75012 Paris



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