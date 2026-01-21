Berger story

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-10-18 00:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

En 2026, le Chœur Spectacul’Art rend un hommage vibrant et inédit à Michel Berger !

Plongez dans l’univers mythique de l’un des plus grands auteurs-compositeurs français, à travers un spectacle exceptionnel mêlant émotion, énergie et passion.

Avec plusieurs centaines de choristes sur scène, Spectacul’Art vous fera revivre les plus grands titres de Michel Berger La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour… et bien d’autres.

Spectacul’Art, spécialiste du show vocal, vous propose une expérience unique, 100% live. Avec des musiciens live sur scène et la participation exceptionnelle d’un soliste de renommée nationale, ce spectacle créé et dirigé par Vincent Fuchs vous plongera dans vos souvenirs.Tout public

.

Rue aux Arènes Metz Congrès-Robert Schuman Metz 57000 Moselle Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

In 2026, the Ch?ur Spectacul’Art pays a vibrant and unprecedented tribute to Michel Berger!

Immerse yourself in the mythical world of one of France’s greatest songwriters, with an exceptional show combining emotion, energy and passion.

With several hundred backing singers on stage, Spectacul’Art brings Michel Berger’s greatest hits to life: La groupie du pianiste, Seras-tu là, Quelques mots d’amour? and many more.

Spectacul’Art, the vocal show specialist, offers you a unique, 100% live experience. With live musicians on stage and the exceptional participation of a nationally-renowned soloist, this show, created and directed by Vincent Fuchs, will take you down memory lane.

L’événement Berger story Metz a été mis à jour le 2026-01-21 par AGENCE INSPIRE METZ