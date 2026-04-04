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BERNARD LAVILLIERS LE COLISEE Chartres

BERNARD LAVILLIERS LE COLISEE Chartres

BERNARD LAVILLIERS LE COLISEE Chartres jeudi 8 avril 2027.

Lieu : LE COLISEE

Adresse : RUE DANIÈLE CASANOVA

Ville : 28000 Chartres

Département : 28

Début : 2027-04-08

Fin : 2027-04-08

Heure de début : 20:00

BERNARD LAVILLIERS Début : 2027-04-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE COLISEE RUE DANIÈLE CASANOVA 28000 Chartres 28

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