Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

BERNARD LAVILLIERS ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

BERNARD LAVILLIERS ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris

BERNARD LAVILLIERS ZENITH PARIS – LA VILLETTE Paris jeudi 4 mars 2027.

Lieu : ZENITH PARIS - LA VILLETTE

Adresse : 211 AVENUE JEAN JAURÈS

Ville : 75019 Paris

Département : 75

Début : 2027-03-04

Fin : 2027-03-04

Heure de début : 20:00

BERNARD LAVILLIERS Début : 2027-03-04 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH PARIS – LA VILLETTE 211 AVENUE JEAN JAURÈS 75019 Paris 75

À voir aussi à Paris (75)