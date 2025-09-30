Bernard Werber Le Touquet-Paris-Plage
Bernard Werber Le Touquet-Paris-Plage samedi 14 novembre 2026.
Le Touquet-Paris-Plage
Bernard Werber
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage Pas-de-Calais
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14
fin : 2026-11-14
Date(s) :
2026-11-14
Le spectacle V.I.E pour VOYAGE INTERIEUR EXPERIMENTAL, est une expérience d’un nouveau genre.
Dans ce mélange de rêvé éveillé, de méditation guidée, d’humour et de musique relaxante, l’écrivain Bernard Werber vous invite à pratiquer du TOURISME SPIRITUEL .
Guidés par sa voix et par la musique planante qui l’accompagne, les spectateurs vivent une plongée dans leur propre imaginaire.
C’est un moment étonnant où le célèbre écrivain des fourmis et des thanatonautes vous propose en tant que conteur d’ouvrir des portes qui vous mèneront à la rencontre de vous-mêmes.
Plus qu’un simple divertissement c’est un moment rare ou le théâtre se transforme en un lieu magique et interactif ou l’on ressort transformé.
Êtes-vous prêts à tenter l’expérience ? .
Palais des Congrès Salle Ravel Avenue de l’Hermitage Le Touquet-Paris-Plage 62520 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 3 21 06 72 00 office-tourisme@letouquet.com
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English :
L’événement Bernard Werber Le Touquet-Paris-Plage a été mis à jour le 2025-09-30 par Office de Tourisme de le Touquet-Paris-Plage
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