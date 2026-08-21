Bernard Zehrfuss : l’architecte de l’invisible, Lugdunum – musée et théâtres romains, Lyon

Informations pratiques

Bernard Zehrfuss : l’architecte de l’invisible 17 et 18 octobre Lugdunum – musée et théâtres romains Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-17T10:00:00+02:00 – 2026-10-17T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-18T10:00:00+02:00 – 2026-10-18T17:30:00+02:00

Labellisé « architecture contemporaine remarquable », le musée se fond dans le paysage d’un site antique et unique. La structure béton disparait sous la végétation extérieure, mais se révèle une fois les portes du musée poussées.

Lugdunum – musée et théâtres romains 17 rue Cléberg, 69005 Lyon, France Lyon 69005 Lyon 5e Arrondissement Rhône Auvergne-Rhône-Alpes 0472384930 https://lugdunum.grandlyon.com Témoin de l’importance de la ville à l’époque romaine, le site Antique Gallo-Romain de Lyon Fourvière regroupe principalement un théâtre et un Odéon. Situé sur les pentes de la colline de Fourvière, le lieu est remarquable par son importance et son histoire mais c’est également un lieu de promenade agréable avec une vue imprenable sur Lyon et sur les Alpes.

L’ensemble a été bâti quelques années seulement après la création de Lugdunum et se trouve au centre de cette ancienne cité. Abandonné au IIIe siècle, le site a petit à petit disparu sous les remblais et la végétation. Ce n’est qu’au début du XXe siècle que les vestiges vont être découverts puis restaurés.

En 1968, la réalisation du musée de la Civilisation gallo-romaine est confiée à Bernard Zerfhuss, Architecte en Chef des Bâtiments Civils et Palais Royaux et Grand Prix de Rome. L’objectif était de concevoir un musée de site et d’intégrer le bâtiment dans le parc archéologique. Le musée adossé à la colline est donc enterré et seul le niveau supérieur émerge ainsi que deux canons de lumière. La construction a commencé en 1972 et s’est achevée en 1975. Station Vieux Lyon. Funiculaire F2 : direction Fourvière. Funiculaire F1 : direction Saint Just arrêt Minimes. Vélo’v : Station Théâtres romains. Parking, rue Roger Radisson, à proximité du musée.

Labellisé « architecture contemporaine remarquable », le musée se fond dans le paysage d’un site antique et unique. La structure béton disparait sous la végétation extérieure, mais se révèle une fois…

© Métropole de Lyon – Michel Denancé