Bernay

Bernay Pulling Day (Eurocup de tracteur pulling)

Tractodrome Daniel Chauvin Chemin de Ferrières Bernay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Pour cette nouvelle édition de tracteur Pulling, le programme sera une nouvelle fois très riche en spectacle avec 4 catégories de coupe d’Europe, 4 catégories de championnat de France, une démonstration de tracteur de série et de nombreux invités européens pour garantir un show époustouflant.

Plus de 80 engins dont les meilleurs européens défendront leurs titres sur la piste du chaudron bernayen devant 15 000 spectateurs surexcités par l’ambiance et la puissance des moteurs !

Ces monstres pouvant atteindre 12 000 chevaux pour les plus puissants, devront emmener la remorque le plus loin possible sur la piste de 100m pour espérer décrocher une victoire dans l’ambiance incroyable du tractodrome de Bernay.

L’association Normande de tracteur Pulling vous réserve encore de nombreuses surprises pour ce Bernay Pulling Day 2026

Programme

9h00 ouverture

9h30 Farm Stock

13h00 Garden Pulling

14h45 Two Wheel Drive

16h15 Super Stock

18h00 Light Modified

21h00 Limited Super Stock

22h30 Heavy Modified

0h00 feu d’artifice

Parkings gratuits pour voitures, motos et campeurs (ouverture dès le vendredi après-midi, fermeture le dimanche 7 juin à 14 heures).

Paddocks ouverts au public à partir de samedi 9h00.

Écran géant avec plusieurs caméras sur la piste pendant la compétition.

Le site est accessible aux personnes à mobilité réduite avec deux espaces réservés en bout de piste. .

Tractodrome Daniel Chauvin Chemin de Ferrières Bernay 27300 Eure Normandie contact@antpbernay.fr

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English : Bernay Pulling Day (Eurocup de tracteur pulling)

L’événement Bernay Pulling Day (Eurocup de tracteur pulling) Bernay a été mis à jour le 2026-05-20 par Office de Tourisme Bernay, Terres de Normandie Bureau de Bernay