Berry Gravel Expérience, Halle Juliette Gréco, Argenton-sur-Creuse

Berry Gravel Expérience 14 et 15 mai Halle Juliette Gréco Indre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-14T07:30:00+02:00 – 2026-05-14T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-15T07:30:00+02:00 – 2026-05-15T17:30:00+02:00

« Berry Gravel Expérience »

dans les territoires vélo de l’Indre

Le Gravel dans tous ses usages !!!

– Randos sportives les 14/15 mai. (orga FFvélo) dans les « Territoires vélos » labelisés (FFCT) de l’Indre. 60,120,2OO kms…

– Compétitions les 16 et 17 mai (Orga FFC)…

Et oui, pour l’évenement, les « cadors » seront là… mais on est surtout là pour découvrir le Gravel, génial vélo passe- partout qui nous ouvre les petites routes tranquilles, les voies vertes, les sentiers et chemins blancs… Famille en tranquillité , seul en poésie, proche de la nature, en sécurité, en voyageurs, en découvreurs vers ces « pépites » des territoires ruraux …

Car il s’agit aussi de découvrir le Berry sud : le parc naturel régional de la Brenne et ses étangs, le Boischaut et son bocage préservé…

Nul doute qu’après la découverte, le Gravel ne quitterez et dans le Berry reviendrez… nous serons là, tous les clubs, pour vous guider …

Halle Juliette Gréco Argenton sur Creuse Argenton-sur-Creuse 36200 Indre Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « piment_bal_83@icloud.com »}]

Grand évènement consacré au Gravel et ses usages pour l’Ascension en Berry : Cyclo découvertes, Randos sportives…