Berry Plage, Parc du Berry, Rennes

Informations pratiques

Berry Plage 4 juillet – 28 août Parc du Berry Ille-et-Vilaine

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-04T15:00:00+02:00 – 2026-07-04T20:30:00+02:00

Fin : 2026-08-28T15:00:00+02:00 – 2026-08-28T21:00:00+02:00

Pour la 10ème édition du Berry Plage, C’est tout l’été que le parc du Berry va être animé.Une programmation à la fois sportive, socioculturelle, ludique et conviviale.On est loin de la mer, mais l’idée est de recréer un petit village d’été, une plage urbaine :

– sports collectifs sur sable (beach volley, beach soccer, ultimate,…)

– tournoi sportif avec barbecue

– structures gonflables et jeux pour enfants

– activités sportives et ludiques

– spectacles et concerts

Dès le samedi 4 juillet, l’inauguration lancera l’été. De 15 à 21h des animations pour tous et à 18h concert les pieds dans le sable.

Berry plage, c’est Rennes qui se transforme en bord de mer…le temps d’un été.

Parc du Berry 15 Av. Sir Winston Churchill, 35000 Rennes, France Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne

Le Berry Plage, c’est une programmation sportive et culturelle proposée en accès libre et gratuite de 15h à 22h à Villejean tout l’été.

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