AGENDA · Berstett
Berstett Rando Sturzelbronn Berstett
dimanche 13 septembre 2026 · Berstett
Informations pratiques
Berstett
Berstett Rando Sturzelbronn
Berstett Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00
Date(s) :
2026-09-13
Randonnée proposée par Berstett Rando.
Sur les traces des moines cisterciens. Distance 14 km, dénivelé 360 m. Guide Marie-Jeanne. 0 .
Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 87 34 64 odepmm67@orange.fr
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English :
Proposed by Berstett Rando.
L’événement Berstett Rando Sturzelbronn Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg
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