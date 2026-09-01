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AGENDA · Berstett

Berstett Rando Sturzelbronn Berstett

dimanche 13 septembre 2026 · Berstett

Berstett Rando Sturzelbronn Berstett

Informations pratiques

Début
dimanche 13 septembre 2026
Fin
dimanche 13 septembre 2026
Heure de début
08:00:00
Ville
67370 Berstett
Département
Bas-Rhin
Tarif
0

Berstett

Berstett Rando Sturzelbronn

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR
0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00
fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :
2026-09-13

Randonnée proposée par Berstett Rando.
Sur les traces des moines cisterciens. Distance 14 km, dénivelé 360 m. Guide Marie-Jeanne. 0  .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 87 34 64  odepmm67@orange.fr

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English :

Proposed by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Sturzelbronn Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg

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