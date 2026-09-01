Informations pratiques

Berstett

Berstett Rando Sturzelbronn

Berstett Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

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Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-13 08:00:00

fin : 2026-09-13 17:00:00

Date(s) :

2026-09-13

Randonnée proposée par Berstett Rando.

Sur les traces des moines cisterciens. Distance 14 km, dénivelé 360 m. Guide Marie-Jeanne. 0 .

Berstett 67370 Bas-Rhin Grand Est +33 6 99 87 34 64 odepmm67@orange.fr

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English :

Proposed by Berstett Rando.

L’événement Berstett Rando Sturzelbronn Berstett a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg