Bertrand Belin Place des Droits de l’Homme Montceau-les-Mines
samedi 7 novembre 2026 · Place des Droits de l'Homme · Montceau-les-Mines
Informations pratiques
Montceau-les-Mines
Bertrand Belin
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines Saône-et-Loire
Tarif : 30 – 30 – 35 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-07 20:30:00
fin : 2026-11-07
Date(s) :
2026-11-07
Bertrand Belin est un auteur-compositeur-interprète français dont l’univers oscille entre chanson poétique, rock minimaliste et littérature. Vu ces derniers mois au cinéma, au théâtre, ou lu dans La Figure , son dernier roman. Le voir, le lire, c’est bien ; l’écouter chanter, tout aussi captivant. Il est de retour avec un huitième album où le piano trône en majesté, entouré de cordes et d’un savant dosage électronique, guitare, batterie, et sa prose ample y chante nos élans, nos amours, nos craintes. Sa voix grave, ses textes elliptiques et son phrasé singulier en font une figure à part de la scène française. .
Place des Droits de l’Homme L’Embarcadère Montceau-les-Mines 71300 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 67 78 10 lembarcadere@montceaulesmines.fr
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English : Bertrand Belin
L’événement Bertrand Belin Montceau-les-Mines a été mis à jour le 2026-07-10 par Département 71/Direction de l’Attractivité et de la Communication (coordination)
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