BERTRAND BELIN Soissons

Soissons

BERTRAND BELIN

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-26 20:00:00

fin : 2027-01-26

Date(s) :

2027-01-26

Ça commence par un pont. Ou une passerelle, pour les

plus timides. Du rivage de La Comédie , dénouement

ultra existentiel de Tambour Vision, à celui de L’Inconnu

en personne , cultivant une intériorité synthétique qui ne

demande qu’à être partagée. Un état de nos coexistences

refusant les jugements hâtifs. Le tempo s’accélère, les

cordes s’élèvent avec grâce. Et le timbre de Bertrand Belin

résonne comme personne.

Il y a dans la dramaturgie de Watt, tant narrative que sonore,

une étonnante souplesse. Composant et enregistrant

simultanément, Belin a construit aux côtés de Thibaut

Frisoni l’un de ses plus beaux édifices mais pas pour autant

le plus massif, la contradiction et la faille étant toujours de

la partie.

Ça commence par un pont. Ou une passerelle, pour les

plus timides. Du rivage de La Comédie , dénouement

ultra existentiel de Tambour Vision, à celui de L’Inconnu

en personne , cultivant une intériorité synthétique qui ne

demande qu’à être partagée. Un état de nos coexistences

refusant les jugements hâtifs. Le tempo s’accélère, les

cordes s’élèvent avec grâce. Et le timbre de Bertrand Belin

résonne comme personne.

Il y a dans la dramaturgie de Watt, tant narrative que sonore,

une étonnante souplesse. Composant et enregistrant

simultanément, Belin a construit aux côtés de Thibaut

Frisoni l’un de ses plus beaux édifices mais pas pour autant

le plus massif, la contradiction et la faille étant toujours de

la partie. .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770 lemail@ville-soissons.fr

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English :

It begins with a bridge. Or a footbridge, for the

more timid among us. From the shore of %AB La Com%E9die %BB, the

ultra-existential denouement of Tambour Vision, %E0 that of %AB L’Inconnu

in person %BB, cultivating a synthetic inner world that

asks only to be shared. A %AB state of our coexistences %BB

that rejects hasty judgments. The tempo accelerates, the

strings soar with grace. And Bertrand Belin’s timbre

resonates like no other.

There is, in Watt’s dramaturgy—both narrative and sonic—

an astonishing flexibility. Composing and recording

simultaneously, Belin has built, alongside Thibaut

Frisoni, one of his most beautiful structures—though not necessarily

the most imposing, as contradiction and imperfection are always

present.

L’événement BERTRAND BELIN Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois