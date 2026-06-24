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BERTRAND BELIN Soissons

BERTRAND BELIN Soissons mardi 26 janvier 2027.

Adresse
7 Rue Jean de Dormans
Ville
02200 Soissons
Département
Aisne
Début
mardi 26 janvier 2027
Fin
mardi 26 janvier 2027
Heure de début
20:00:00
Tarif
10 10 30

Soissons

BERTRAND BELIN

7 Rue Jean de Dormans Soissons Aisne

Tarif : 10 – 10 – 30 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-26 20:00:00
fin : 2027-01-26

Date(s) :
2027-01-26

Ça commence par un pont. Ou une passerelle, pour les
plus timides. Du rivage de La Comédie , dénouement
ultra existentiel de Tambour Vision, à celui de L’Inconnu
en personne , cultivant une intériorité synthétique qui ne
demande qu’à être partagée. Un état de nos coexistences
refusant les jugements hâtifs. Le tempo s’accélère, les
cordes s’élèvent avec grâce. Et le timbre de Bertrand Belin
résonne comme personne.
Il y a dans la dramaturgie de Watt, tant narrative que sonore,
une étonnante souplesse. Composant et enregistrant
simultanément, Belin a construit aux côtés de Thibaut
Frisoni l’un de ses plus beaux édifices mais pas pour autant
le plus massif, la contradiction et la faille étant toujours de
la partie.
Ça commence par un pont. Ou une passerelle, pour les
plus timides. Du rivage de La Comédie , dénouement
ultra existentiel de Tambour Vision, à celui de L’Inconnu
en personne , cultivant une intériorité synthétique qui ne
demande qu’à être partagée. Un état de nos coexistences
refusant les jugements hâtifs. Le tempo s’accélère, les
cordes s’élèvent avec grâce. Et le timbre de Bertrand Belin
résonne comme personne.
Il y a dans la dramaturgie de Watt, tant narrative que sonore,
une étonnante souplesse. Composant et enregistrant
simultanément, Belin a construit aux côtés de Thibaut
Frisoni l’un de ses plus beaux édifices mais pas pour autant
le plus massif, la contradiction et la faille étant toujours de
la partie.   .

7 Rue Jean de Dormans Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 023767770  lemail@ville-soissons.fr

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English :

It begins with a bridge. Or a footbridge, for the
more timid among us. From the shore of %AB La Com%E9die %BB, the
ultra-existential denouement of Tambour Vision, %E0 that of %AB L’Inconnu
in person %BB, cultivating a synthetic inner world that
asks only to be shared. A %AB state of our coexistences %BB
that rejects hasty judgments. The tempo accelerates, the
strings soar with grace. And Bertrand Belin’s timbre
resonates like no other.
There is, in Watt’s dramaturgy—both narrative and sonic—
an astonishing flexibility. Composing and recording
simultaneously, Belin has built, alongside Thibaut
Frisoni, one of his most beautiful structures—though not necessarily
the most imposing, as contradiction and imperfection are always
present.

L’événement BERTRAND BELIN Soissons a été mis à jour le 2026-06-24 par OT du Soissonnais-Valois

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