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AGENDA · Vierzon

Bertrand Belin Vierzon

mercredi 13 janvier 2027 · Vierzon

Bertrand Belin Vierzon

Informations pratiques

Début
mercredi 13 janvier 2027
Fin
mercredi 13 janvier 2027
Heure de début
20:30:00
Adresse
37 Avenue de la République
Ville
18100 Vierzon
Département
Cher
Tarif
32 32 32 Tarif de base plein tarif

Vierzon

Bertrand Belin

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 20:30:00
fin : 2027-01-13

Date(s) :
2027-01-13

Au centre est le verbe. Un verbe d’en France et d’en nous, tout en pleins et déliés, servi avec une sobre élégance par une voix qui portent les mots d’âme à âme.

Dans l’itinéraire au long cours de Bertrand Belin, où voisinent gestes rock et moments folk, ces temps-ci il est question de Watt.

What ? Watt, ceux qui sortent des enceintes quoi de plus approprié à l’heure de rebrancher celles de La Laiterie mais aussi étrange sonorité renvoyant à la fameuse et légitime interrogation de langue anglaise. Watt également, le personnage qui donne son nom au roman formidable de Samuel Beckett. Watt, Wattoo Wattoo, dessin animé de mon enfance à la musique si belle et inquiétante. Voilà. 32  .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60  billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Bertrand Belin Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON

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