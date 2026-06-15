Informations pratiques

Vierzon

Bertrand Belin

37 Avenue de la République Vierzon Cher

Tarif : 32 – 32 – EUR

32

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-13 20:30:00

fin : 2027-01-13

Date(s) :

2027-01-13

Au centre est le verbe. Un verbe d’en France et d’en nous, tout en pleins et déliés, servi avec une sobre élégance par une voix qui portent les mots d’âme à âme.

Dans l’itinéraire au long cours de Bertrand Belin, où voisinent gestes rock et moments folk, ces temps-ci il est question de Watt.

What ? Watt, ceux qui sortent des enceintes quoi de plus approprié à l’heure de rebrancher celles de La Laiterie mais aussi étrange sonorité renvoyant à la fameuse et légitime interrogation de langue anglaise. Watt également, le personnage qui donne son nom au roman formidable de Samuel Beckett. Watt, Wattoo Wattoo, dessin animé de mon enfance à la musique si belle et inquiétante. Voilà. 32 .

37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr

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English :

L’événement Bertrand Belin Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON