Bertrand Belin Vierzon
mercredi 13 janvier 2027 · Vierzon
Informations pratiques
Vierzon
Bertrand Belin
37 Avenue de la République Vierzon Cher
Tarif : 32 – 32 – EUR
32
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-13 20:30:00
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2027-01-13
Au centre est le verbe. Un verbe d’en France et d’en nous, tout en pleins et déliés, servi avec une sobre élégance par une voix qui portent les mots d’âme à âme.
Dans l’itinéraire au long cours de Bertrand Belin, où voisinent gestes rock et moments folk, ces temps-ci il est question de Watt.
What ? Watt, ceux qui sortent des enceintes quoi de plus approprié à l’heure de rebrancher celles de La Laiterie mais aussi étrange sonorité renvoyant à la fameuse et légitime interrogation de langue anglaise. Watt également, le personnage qui donne son nom au roman formidable de Samuel Beckett. Watt, Wattoo Wattoo, dessin animé de mon enfance à la musique si belle et inquiétante. Voilà. 32 .
37 Avenue de la République Vierzon 18100 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 53 02 60 billetterie-mac-nab@ville-vierzon.fr
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English :
L’événement Bertrand Belin Vierzon a été mis à jour le 2026-06-15 par Office de Tourisme de VIERZON
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