Bertrand Belin – Watt, Le Pin Galant, Mérignac

Informations pratiques

Bertrand Belin – Watt Jeudi 21 janvier 2027, 20h30 Le Pin Galant Gironde

Catégorie Or : 49,90 € ; Catégorie 1 : 39,90 € ; Catégorie 2 : 34,90 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T22:00:00+01:00

Fin : 2027-01-21T20:30:00+01:00 – 2027-01-21T22:00:00+01:00

Avec sa voix brute et magnétique, sa poésie en prose minimaliste où les métaphores abondent, l’auteur-compositeur-interprète Bertrand Belin creuse son sillon, à la croisée de la chanson, du rock et de l’électro élégante.

Son timbre chaleureux, qui flirte avec celui d’un Bashung ou d’un Nick Cave, a déjà dû rencontrer vos tympans béats. Le génial touche-à-tout Bertrand Belin élargit son territoire artistique par des incursions marquantes au cinéma, au théâtre, en littérature.

Avec la sortie en octobre 2025 de son album « Watt », enregistré avec Thibault Frisoni, ce Breton d’origine explore de nouveaux paysages sonores. Il déploie une instrumentation à l’équilibre entre épure et lyrisme, où le piano joue un rôle majeur. Les cordes enrichissent la texture sonore, guitare et batterie stimulent une pop qui s’égare volontiers entre les genres. Intensité et nuance, humour et désolation, absurde et questions existentielles sont au centre du propos. Le soleil, toujours coincé entre deux nuages.

Le Pin Galant 34 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 33700 Mérignac Mérignac 33700 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 97 82 82 https://www.lepingalant.com [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.lepingalant.com/fr/product/157/le_pin_galant/bertrand_belin »}] Afin de vous garantir un placement adapté, les spectateurs à mobilité réduite sont invités à signaler leur handicap et à réserver leurs places directement auprès du service billetterie.

Avec sa voix brute et magnétique, sa poésie en prose minimaliste où les métaphores abondent, Bertrand Belin creuse son sillon, à la croisée de la chanson, du rock et de l’électro élégante. Bertrand Belin Musique

Heloise Esquié