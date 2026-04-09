Beside Party #4 Le Hasard Ludique Paris

Comme chaque printemps, Beside vous prépare une soirée de concerts au Hasard Ludique pour vous partager ses coups de cœur musicaux. Cette année, l’association musicale parisienne prévoit un format inédit avec des surprises et des nouveautés !

CHELABÔM | Pop Prog Groove

Artiste phare de la nouvelle scène parisienne, Chelabôm est un corps collectif de six musicien·nes engagé·es qui vous livre une pop prog groove organique et nocturne s’immisçant sous votre peau pour ne plus en sortir. Tenez-vous prêt·es

MARCEAU | Pop

Après son passage remarqué au #BesideFestival en octobre dernier, retrouvez le magistral Marceau et sa pop colorée, lounge et sexy ! Entre sueur intense, tissus serrés et glam androgyne, il saura faire onduler vos corps lors d’un set inspiré des plus grandes popstars féminines ✨

NOUVEAUTÉ | Découvrez JAM LIVE en première partie !

Les participant·es du programme Jam Live ouvriront cette quatrième édition ! Une vingtaine de musicien·nes étudiant·es ont fait le pari de créer un groupe éphémère pour préparer un set en seulement trois mois de répétition. Grâce à JamSpace, iels ont pu bénéficier de 30h de coaching pro en studio auprès de la musicienne Laura Naval. Le groupe est désormais fin prêt à vous dévoiler le résultat Venez les soutenir et les encourager !

Tarifs solidaires La billetterie est ouverte avec des tarifs réduits pour les étudiant•es ! Étudiant·es : 5€ préventes | 8€ sur place (sur présentation de la carte étudiante)

Non étudiant·es : 7€ préventes | 10€ sur place Profitez des PRÉVENTES à petits prix !

Beside

Besideest une structure d’accompagnement dédiée à l’émergence musicale. Ancré dans l’écosystème des musiques actuelles, l’association soutient les jeunes talents en leur offrant des espaces de diffusion professionnels et des outils de développement stratégiques.

Rendez-vous le jeudi 23 avril au Hasard Ludique pour la quatrième édition de la Beside Party !

Le jeudi 23 avril 2026

de 20h00 à 23h59

payant

Tarifs solidaires



Étudiant·es : 5 euros préventes | 8 euros sur place (sur présentation de la carte étudiante)

Non étudiant·es : 7 euros préventes | 10 euros sur place.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-23T23:00:00+02:00

fin : 2026-04-24T02:59:00+02:00

Date(s) : 2026-04-23T20:00:00+02:00_2026-04-23T23:59:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://smartboard.shotgun.live/fr/events/534081 communication.besidelabel@gmail.com https://www.facebook.com/besidelabel https://www.facebook.com/besidelabel



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