BESIERS EN OC HISTOIRES ET ISTORIESTAS Béziers
mercredi 2 décembre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
BESIERS EN OC HISTOIRES ET ISTORIESTAS
72 allées Paul Riquet Béziers Hérault
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-02
fin : 2026-12-02
Date(s) :
2026-12-02
Les plus belles histoires, contes et légendes de Béziers, en langue d’Oc !
Visite guidée bilingue en occitan et français.
Venetz escotar las polidas istòrias de nostra ciutat, al entorn de las frescas e dels monuments màgers de Besièrs.
Le trésor de Riquet, la cigale de Mistral, la canonnière de Maistre Jourdan… et bien sûr, lo Camel de Saint Aphrodise ! Histoire locale, anecdotisme, contes, légendes et autres calembredaines régionales… qui font la petite et la grande histoire de Béziers et du Languedoc !
Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .
72 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com
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English :
The most beautiful stories, tales, and legends of Béziers, in the Occitan language!
L’événement BESIERS EN OC HISTOIRES ET ISTORIESTAS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34
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