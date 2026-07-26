Informations pratiques

Béziers

BESIERS EN OC HISTOIRES ET ISTORIESTAS

72 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-02

fin : 2026-12-02

Date(s) :

2026-12-02

Les plus belles histoires, contes et légendes de Béziers, en langue d’Oc !

Visite guidée bilingue en occitan et français.

Venetz escotar las polidas istòrias de nostra ciutat, al entorn de las frescas e dels monuments màgers de Besièrs.

Le trésor de Riquet, la cigale de Mistral, la canonnière de Maistre Jourdan… et bien sûr, lo Camel de Saint Aphrodise ! Histoire locale, anecdotisme, contes, légendes et autres calembredaines régionales… qui font la petite et la grande histoire de Béziers et du Languedoc !

Réservation obligatoire pas de billetterie sur place. .

72 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 36 36 accueil.tourisme@beziers-mediterranee.com

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English :

The most beautiful stories, tales, and legends of Béziers, in the Occitan language!

L’événement BESIERS EN OC HISTOIRES ET ISTORIESTAS Béziers a été mis à jour le 2026-07-26 par 34 ADT34