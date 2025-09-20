Bestiaire des collines du Perche Exposition Bellou sur Huisne Rémalard en Perche
vendredi 6 novembre 2026 · Bellou sur Huisne · Rémalard en Perche
Informations pratiques
Rémalard en Perche
Bestiaire des collines du Perche Exposition
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-11-06
fin : 2027-01-13
Date(s) :
2026-11-06
Pochoirs des élèves et de Pauline Kalioujny.
Après sa restauration en 2025, l’école primaire de Rémalard s’est embellie aussi d’une fresque courant sur le mur de la cour de récréation. Une fresque réalisée par les élèves, accompagnés pour cela de la plasticienne et autrice-illustratrice Pauline Kalioujny.
Un Bestiaire des collines du Perche se déploie désormais dans la cour ! Les élèves et l’artiste présentent au Passage quelques-uns de ces animaux réalisés grâce à la technique du pochoir…
Pratique à découvrir à la médiathèque Le Passage au 2 bis rue de l’Huisne à Rémalard-en-Perche aux jours et heures d’ouverture suivants lundi 10h-12h, mardi 15h-19h, mercredi 9h-12h et 14h-17h, vendredi 15h-19h et samedi 9h-12h et 14h-16h. Entrée libre et gratuite.
Goûter Vernissage le samedi 07 novembre à 16h30 pendant lequel vous pourrez rencontrer la plasticienne et partager un goûter avec les enfants de l’école de Rémalard-en-Perche ! .
Bellou sur Huisne 2 Rue de l’Huisne Rémalard en Perche 61110 Orne Normandie +33 2 33 83 65 93 lepassage@remalardenperche.fr
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English : Bestiaire des collines du Perche Exposition
L’événement Bestiaire des collines du Perche Exposition Rémalard en Perche a été mis à jour le 2026-08-31 par OT CdC Coeur du Perche
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