Bêtes de scène Philharmonie de Paris Paris

Le collectif dirigé par la soprano Aurore Bucher aime croiser les regards, les complicités et les arrangements dans des propositions musicales hybrides. Sans bouder son plaisir à porter haut le rire et les couleurs. Embrasser trois cents ans d’histoire de la musique ne lui fait pas peur : le goût du risque et l’appel du rêve sont aussi sa marque de fabrique.

Bêtes de scène dit tout de cette virtuosité à conjuguer sur scène chant, musique, danse et travestissement avec sérieux et liberté, audace et fragilité. « Invitation à explorer notre part d’animalité dans un espace où l’art, la fête, l’émotion et la pensée se mêlent sans hiérarchie », selon Sol Espeche, ce bestiaire insolite endosse avec panache la forme et le ton d’un cabaret lyrique déjanté.

Précédés d’une ou plusieurs répétitions, les concerts participatifs invitent les spectateurs à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d’oeuvres préparés au préalable.

Les répétitions pour le public participatif auront lieu aux dates suivantes :

Dimanche 27 septembre de 9h30 à 10h30 ou de 14h30 à 15h30

Vous devez être muni d’un billet en catégorie participatif pour accéder à la répétition.

Distribution

Ensemble Virêvolte

Aurore Bucher, soprano, direction artistique, carillon

Yann Rolland, alto, trompette

Martial Pauliat, ténor, clavier

Igor Bouin, baryton, trombone

Jérémie Arcache, violoncelle

Pierre Cussac, accordéon

Sol Espeche, mise en scène, dramaturgie

Oria Puppo, décors, lumières

Sabine Schlemmer, costumes, masques

Aurélie Mouilhade, chorégraphe

Quoi de commun entre Janequin, Brassens, Rameau, Luis Mariano et les Frères Jacques ? Les animaux, dont le chant ou le comportement mis en musique dans des chansons, opéras ou pièces instrumentales inspirent un joyeux carnaval à l’ensemble Virêvolte.

Le dimanche 27 septembre 2026

de 11h00 à 12h00

payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-27T14:00:00+02:00

fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00

Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris

Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)

Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)

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