Bêtes de scène Philharmonie de Paris Paris
Bêtes de scène Philharmonie de Paris Paris dimanche 27 septembre 2026.
Le collectif dirigé par la soprano Aurore Bucher aime croiser les regards, les complicités et les arrangements dans des propositions musicales hybrides. Sans bouder son plaisir à porter haut le rire et les couleurs. Embrasser trois cents ans d’histoire de la musique ne lui fait pas peur : le goût du risque et l’appel du rêve sont aussi sa marque de fabrique.
Bêtes de scène dit tout de cette virtuosité à conjuguer sur scène chant, musique, danse et travestissement avec sérieux et liberté, audace et fragilité. « Invitation à explorer notre part d’animalité dans un espace où l’art, la fête, l’émotion et la pensée se mêlent sans hiérarchie », selon Sol Espeche, ce bestiaire insolite endosse avec panache la forme et le ton d’un cabaret lyrique déjanté.
Précédés d’une ou plusieurs répétitions, les concerts participatifs invitent les spectateurs à prendre une part active au spectacle depuis la salle. Ils accompagnent les artistes qui sont sur scène en chantant ou en jouant des extraits d’oeuvres préparés au préalable.
Les répétitions pour le public participatif auront lieu aux dates suivantes :
Dimanche 27 septembre de 9h30 à 10h30 ou de 14h30 à 15h30
Vous devez être muni d’un billet en catégorie participatif pour accéder à la répétition.
Distribution
Ensemble Virêvolte
Aurore Bucher, soprano, direction artistique, carillon
Yann Rolland, alto, trompette
Martial Pauliat, ténor, clavier
Igor Bouin, baryton, trombone
Jérémie Arcache, violoncelle
Pierre Cussac, accordéon
Sol Espeche, mise en scène, dramaturgie
Oria Puppo, décors, lumières
Sabine Schlemmer, costumes, masques
Aurélie Mouilhade, chorégraphe
Quoi de commun entre Janequin, Brassens, Rameau, Luis Mariano et les Frères Jacques ? Les animaux, dont le chant ou le comportement mis en musique dans des chansons, opéras ou pièces instrumentales inspirent un joyeux carnaval à l’ensemble Virêvolte.
Le dimanche 27 septembre 2026
de 11h00 à 12h00
payant Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 6 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-09-27T14:00:00+02:00
fin : 2026-09-27T15:00:00+02:00
Date(s) : 2026-09-27T11:00:00+02:00_2026-09-27T12:00:00+02:00
Philharmonie de Paris 221 Av. Jean Jaurès 75019 Paris
Métro -> 5 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Bus -> 75151 : Porte de Pantin (Paris) (29m)
Vélib -> Cité de la Musique (83.81m)
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