Loudun

Béton Fleuri

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:30:00

fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :

2026-05-23

Carte blanche à un duo de musiciens auteur compositeur Béton Fleuri , un univers pop-rock.

N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !

Par SMS ou sur HelloAsso .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17

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English : Béton Fleuri

L’événement Béton Fleuri Loudun a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais