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Béton Fleuri Loudun

Béton Fleuri Loudun

Béton Fleuri Loudun samedi 23 mai 2026.

Adresse : Rue du Bourg Joly

Ville : 86200 Loudun

Département : Vienne

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : dimanche 24 mai 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 15 15 Tarif de base plein tarif

Loudun

Béton Fleuri

Rue du Bourg Joly Loudun Vienne

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00

Date(s) :
2026-05-23

Carte blanche à un duo de musiciens auteur compositeur Béton Fleuri , un univers pop-rock.
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso   .

Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17 

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English : Béton Fleuri

L’événement Béton Fleuri Loudun a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais

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