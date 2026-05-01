Béton Fleuri Loudun
Béton Fleuri Loudun samedi 23 mai 2026.
Loudun
Béton Fleuri
Rue du Bourg Joly Loudun Vienne
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 20:30:00
fin : 2026-05-23 22:30:00
Date(s) :
2026-05-23
Carte blanche à un duo de musiciens auteur compositeur Béton Fleuri , un univers pop-rock.
N’oubliez pas de réserver car le nombre de places est limité !
Par SMS ou sur HelloAsso .
Rue du Bourg Joly Loudun 86200 Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 7 64 31 68 17
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English : Béton Fleuri
L’événement Béton Fleuri Loudun a été mis à jour le 2026-05-02 par Office de Tourisme du Pays Loudunais
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