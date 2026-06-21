BETWEEN SPACES x MARIE LAVEZZI x FEIA La Dame de Canton Paris
BETWEEN SPACES x MARIE LAVEZZI x FEIA La Dame de Canton Paris mardi 7 juillet 2026.
Après une première année passée à composer et à se forger une identité ainsi qu’une première série de dates parisiennes, le groupe propose aujourd’hui un set complet alliant mélodies entêtantes, riffs efficaces et moments suspendus.
Porté par les voix complémentaires des deux guitaristes/chanteurs Amaury et Julien, et dynamité par Ben à la basse et Tom à la batterie, le quatuor puise dans ses influences telles The Strokes, Foo Fighters ou Last Train pour construire une identité à la fois puissante et sensible.
Avec un premier EP en préparation, Between Spaces souhaite désormais élargir son public et s’imposer comme un nouveau nom de la scène rock indépendante française.
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Chanteuse et compositrice parisienne, Marie Lavezzi façonne un rock alternatif sombre et progressif. Mêlant influences grunge et textures éthérées, ses morceaux sont portés par des guitares lourdes, des montées en puissance explosives, des textes introspectifs et une voix claire qui oscille entre fragilité et puissance. Son premier EP, Asphodel, sort en février 2026.
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Feia est un groupe alt rock/shoegaze qui sculpte des paysages sonores éthérés entre distortions vaporeuses et mélodies envoûtantes. Inspiré par l’esthétique shoegaze des années 90 et la scène indie moderne, il crée une atmosphère immersive où la mélancolie se mêle à l’évasion sonore.
Between Spaces, c’est quatre amis réunis autour d’une envie simple : faire vibrer les scènes avec un rock explosif et mélodique.
Le mardi 07 juillet 2026
de 20h00 à 23h00
payant Prévente : 8 EUR
Sur place : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-07-07T23:00:00+02:00
fin : 2026-07-08T02:00:00+02:00
Date(s) : 2026-07-07T20:00:00+02:00_2026-07-07T23:00:00+02:00
La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.
A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.
Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.
Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris
Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)
Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)
Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)
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